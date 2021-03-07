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الصحة: تطعيم 2200 مواطن بلقاح كورونا في 3 أيام

الأحد 07/مارس/2021 - 12:26 ص
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
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داليا أحمد

أعلن الدكتور جلال الشيشيني معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة الصحية عن تطعيم 2200 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على مدار ثلاثة أيام منذ بدء حملة تطعيم المواطنين يضاف إلى أعداد الأطقم الطبية التي جرى تطعيمها منذ 21 فبراير الماضي.


وأوضح جلال الشيشيني في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هناك هدفًا من عدم الضغط على المراكز المخصصة لتلقي اللقاح خاصة أن الأطقم الطبية لازالت في بداية تعاملها الاول مع منظومة التطعيم عبر السيستم الالكتروني حيث يجري التسجيل منزليا عبر الموقع الالكتروني أو عبر الاتصال بالخط الساخن   المخصص للغرض" 18335"  ويتم تحديد موعد حصول المواطن على اللقاح وفقًا لأولويات الحالة من جهة السن والأمراض المزمنة ".


وأضاف جلال الشيشيني، أن الصحة خصصت 40 مركزًا طبيًا لتقلي اللقاح في 27 محافظة، مشيرا إلى أن الفترة التي  تقع بين الجرعة الأولى والثانية بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح تتوقف على نوع اللقاح.


واستطرد: "لدينا نوعين من اللقاحات الصيني سينوفارم واسترازيكيا، فالاول يتطلب 21 يوما بين الجرعتين الاولى والثانية، والثاني يتطلب ثلاثة اشهر مدة بين الجرعتين ومن ثم فإن موعد  الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تتوقف على نوعه".

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