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فن

رانيا فريد شوقي تنعى سوسن ربيع

الأحد 07/مارس/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نعت رانيا فريد شوقى الفنانة سوسن ربيع، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "البقاء لله الفنانة سوسن ربيع الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

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كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل ضربة معلم، وقالت في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي":" استغربت من اختياري لتجسيد شخصية تباهي في مسلسل ضربة معلم ولكنني وافقت على الفور وبحب أؤدي أدوار لا يتوقعها الجمهور ".

وتابعت رانيا فريد شوقي:" قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية تباهي تعتبر معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".

 ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم:" كان  نرغب في  دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد  وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".
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