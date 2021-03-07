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فن

شاهد.. أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
حرصت فاطمة شقيقة احمد السقا على نشر عدة صورة لها مع والدتها في احدث ظهور لها عبر حسابها على فيسبوك ".

وكتبت شقيقة أحمد السقا": كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليكي لينا يا اجدع واحن ست في الدنيا".


وعلى الجانب الاخر هنأت الفنانة منة فضالي، أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده الـ 48، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغردت منه فضالي من خلال حسابها الشخصي على تويتر، قائلا: "عيد ميلاد سعيد ياسقا " . 

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية. 

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.


ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.
شاهد.. أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا
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