لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير





ولفتت درة الأنظار في الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست يمنى مصطفى،حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة وذو أكمام طويلة وتميز التصميم بألوانه المبهجة والعصرية.





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وحمل فستان درة في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالميةDolce & Gabbana ، بقيمة 4280 دولار أمريكي، بينما بعد الخصم وصل إلي 3424 دولارا.





ووضعت لها خبيرة التجميل مني جمال مكياجا مميزا كعادتها مما كشف عن جمال ملامحها، فيما بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.







