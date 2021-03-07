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أخبار العالم

بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .. قادة الإمارات يهنئون رئيس غانا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:20 ص
قادة الإمارات
قادة الإمارات
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شيماء مصطفى
بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نانا أكوفو أدو.

وكان السلطان العُماني، هيثم بن طارق، بعث في وقت سابق، برقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفـو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة مماثلة بمناسبة هذا اليوم.

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