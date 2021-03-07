ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يسعى لاستعادة توازنه عبر بوابة فولهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 09:47 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، نظيره فولهام، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فولهام الذي ينافس على الهبوط في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ويعاني ليفربول حامل اللقب كثيرًا هذا الموسم من أجل التواجد في المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أوزان كاباك قلب دفاع الريدز لإصابة خلال هزيمة الخميس الماضي أمام تشيلسي مما يجعل من مشاركته محل شك.

وقال يورجن كلوب المدير الفني: "واجه أوزان مشكلة صغيرة بعد المباراة ، لقد لعب الكثير من المباريات الآن وسنرى ما إذا كان جاهزًا للقاء فولهام.. لا يبدو الأمر جيدًا في الوقت الحالي، لذا سيتعين علينا إيجاد حلول".

وسيستعيد ليفربول ناثانيال فيليبس في القائمة بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي، في حين أن بن ديفيز في كامل لياقته.

ولا توجد مخاوف جديدة عن الإصابات في ليفربول قبل المباراة، مع استمرار غياب فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب على المدى الطويل واستمرار جوردان هندرسون إلى ما بعد التوقف الدولي.

وسيصل فولهام إلى ملعب آنفيلد بدون توم كايرني وألفي موسون بسبب إصابتهم.

ولم يكن لفريق سكوت باركر أي مخاوف جديدة تتعلق باللياقة البدنية بعد الهزيمة 1-0 يوم الخميس ضد توتنهام.

ويهدف مدرب فولهام إلى تحقيق أول انتصار له على الإطلاق على ملعب الريدز كلاعب أو مدرب ، لكنه حذر من التهديد الذي سيشكله أصحاب الأرض وهم يهدفون إلى وقف سلسلة من خمس هزائم متتالية في ملعبهم.

وقال باركر: "عليك أن تنظر إلى ما يجعلهم مميزين وأن تعامل ذلك باحترام. ومن الواضح أنهم فريق قوي يمرون بفترة صعبة. لدي احترام كبير لهم، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بفهمهم".

أخر تشكيل للفريقين

ليفربول 0-1 تشيلسي (4 مارس): أليسون، أليكساندر-أرنولد، فابينيو، كاباك، روبرتسون، فينالدوم، تياجو، جونز، ماني، صلاح، فيرمينو.

فولهام 0-1 توتنهام (4 مارس): أريولا، آينا، أندرسن، أدارابيويو، روبنسون، كافاليرو، ليمينا، ريد، لوفتوس-تشيك، ماجا، لوكمان.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توتنهام يستضيف فولهام من أجل المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. فولهام يفرض التعادل على توتنهام على أرضه

ليفربول الجريح يخشى السقوط مجددا في فخ إيفرتون بديربي الميرسيسايد

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والقنوات الناقلة

هدف بوشكاش.. محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

ليفربول ضد إيفرتون .. صلاح يقود هجوم الريدز

ترشيحاتنا

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

سامي مغاوري عن استقالته من نقابة المهن التمثيلية: اكتشف انفلات في الوسط الفني

لحظة سقوط طائرة فوق سيارة في السعودية.. فيديو

وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق

تداول أسئلة وإجابات امتحاني فيزياء وتاريخ 2 ثانوي عبر السوشيال ميديا

الوليد بن طلال يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد