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حوادث

نشرة المرور الصباحية.. سيولة في أغلب شوارع وميادين القاهرة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:58 ص
المرور
المرور
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كتب - محمد صبري
تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة، سيولة مرورية على كافة الأنحاء، ماعدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطويرا للطرق والكباري، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

وأوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات .

وأوصت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا إلى أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن .

وفى إطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة ، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل إنتهاء المهلة الزمنية قبل ٣١ مارس الجاري حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.
 
وتسعى وزارة الداخلية دائما إلى  تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وفى هذا الإطار ، تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ،إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة ، وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى ٣١ مارس من الشهر الجاري لتركيب الملصق ، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، وأرقام )، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص ، وعقب إنتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط ، وحتى إنتهاء المهلة، وتم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة .


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