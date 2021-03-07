ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في ساعات معدودة.. التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي بـ 10 طائرات مفخخة ضد السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:10 ص
التحالف العربي يتصدى
التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي بـ 10 طائرات مفخخة ضد السعودي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي طائرات الدرون المفخخة التي تم اعتراضها اليوم وصل إلى 10 طائرات مفخخة حاولت استهداف المدنيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة مفخخة؛ جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد "التحالف"، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران.

وأوضح "التحالف"، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أطلقتهما ميليشيات الحوثي.. اعتراض مسيرتين مفخختين باتجاه السعودية

القادة الحوثيون لعبة بأيدي الحرس الثوري.. التحالف العربي يكشف حجم خسائر الميليشيات

التحالف العربي يدمر طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

6 طائرات مفخخة.. التحالف العربي يحبط هجمات الحوثيين على السعودية

بـ 3 طائرات مفخخة.. التحالف العربي يصد هجوما حوثيا جديدا ضد السعودية

ترشيحاتنا

وسط الركام.. شاهد بابا الفاتيكان يقيم صلاة لمتضرري الحرب في العراق

وزير الرياضة يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

بعد رسالة موسيماني.. عمرو جمال: أركز على العودة للأهلي

منار سعيد المصابة بالشيخوخة المبكرة: بتقبل نظرة الناس ليا بابتسامة.. فيديو

عائلة أحمد زاهر تتألق من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

واحد وأمامه 100 صفر.. علي جمعة يكشف عن أكبر عدد يستعمل في الفلكيات.. فيديو

Advertisements

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

النقاز: ذهبت لغرفة ملابس لاعبي الزمالك لأوجه لهم رسالة

دعاء الصباح للرزق.. يساعد على جلبه سريعا وزيادة التوفيق في العمل

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد