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أخبار العالم

بـ 3 طائرات مفخخة.. التحالف العربي يصد هجوما حوثيا جديدا ضد السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:35 ص
المتحدث باسم تحالف
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية
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شيماء مصطفى
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل الحوثيين أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.


ووفقًا لصحيفة "الشرق" السعودية، قال التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي فسرت رفعها من قائمة الجماعات الإرهابية بطريقة عدائية، لافتًا إلى أن الانتصارات في مأرب وراء تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية.


وأشار التحالف إلى أنه اعترض ودمر إجماليًا، ٨ طائرات مسيرة مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.


يذكر أن التحالف رصد في وقت سابق من صباح اليوم، الأحد، إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي.


وقال إنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين.


وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
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