ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرعاية الصحية تنظم سلسلة ندوات تعريفية عن نظم تكليف الأطباء

الأحد 07/مارس/2021 - 10:50 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحي الشامل، عقد سلسلة من الندوات التعريفية عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية للعاملين بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمجلس العلمي للزمالة إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات. 

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والزمالة المصرية باعتبارها أهم ركن في استدامة التعليم الطبي بالمنظومة الصحية المصرية، وبهدف اعتماد جميع الأقسام الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة كمراكز تدريب زمالة معتمدة، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر من الفرص التدريبية لمتدربي الزمالة المصرية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وأشارت الهيئة، إلى انعقاد أول ندوة تعريفية، اليوم، عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية، واستهدفت الندوة منسقي التدريب ومديري الموارد البشرية ومديري المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية ومديري الجودة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك منسقي الزمالة بالمحافظات المختلفة.

وأضافت الهيئة، أن الندوة تناولت التعريف بنظام تكليف الأطباء الجديد بالزمالة المصرية، وشرح آلية التعاون بين الزمالة المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتطلبات اعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات وكذلك المراكز والوحدات الصحية وكيفية استيفائها، بالإضافة إلى متطلبات اعتماد المدربين وكيفية استيفائها.

وتابعت الهيئة: أنه تم عمل أول زيارة ميدانية، اليوم، لمديري إدارة الجودة والاعتماد بالزمالة المصرية ومسئولي التدريب وأخصائيي الجودة بالزمالة المصرية إلى بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لتقييم جاهزية المنشآت ومتابعة الإجراءات التنفيذية لاعتماد المنشآت كمراكز تدريب معتمدة للزمالة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة من كافة القطاعات المعنية بالشأن الصحي، مشيرًا إلى أن بناء النجاحات واستمرارها لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التكامل والاندماج بين القطاعات ذات الصلة اتساقًا مع استراتيجية مصر 2030، وكذلك اتساقًا مع مبدأ الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية ذات جودة شاملة قائمة على التطوير والتدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أهم مورد لدى الهيئة لتقديم الخدمة الصحية المميزة للمنتفعين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تخصيص 145 سريرا.. الرعاية الصحية تكشف استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

تسجيل 9 منشآت صحية ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الصحي

الرعاية الصحية: استكمال السجلات الطبية لـ650 ألف منتفع ببورسعيد بنسبة 100%

بدء تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات عزل بورسعيد

الرعاية الصحية: 93% نسبة رضا منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة بالمستشفيات

صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية ببورسعيد بسبب دقة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

ترشيحاتنا

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير: الأهلي والزمالك على حافة الهاوية في أفريقيا

أخبار الرياضة.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي في أزمة كهربا.. النقاز يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

بالأسود..نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير