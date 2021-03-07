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رياضة

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 10:57 ص
رضوان جيد
رضوان جيد
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عمرو الحلوانى

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الحكم المغربي رضوان جيد الذى أدار مباراة الأهلي وفيتا كلوب، ليلة الأمس، التي أقيمت في إدارة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اعتذر للاعبي الأهلى عقب المباراة بعد تأكده بعدم صحة ركلة الجزاء .


وتعادل الأهلى مع فيتا كلوب 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة وحصل فيتا كلوب على ركلة جزاء وهمية فى الدقيقة 80 بعد سقوط اللاعب على الأرض " وحده " ولكن تم خدعة الحكم روضان جيد والذى احتسب الكرة ركلة جزاء".


وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي : "الحكم رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها ".



وعلى الجانب الآخر، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي، قائلا: "حضرت الشوط الأول من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا أنه حريص على حضور جميع المباريات الأفريقية ويقوم بالتواصل مع الإسعافات ومع الشرطة لتأمين المباريات.


وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الكرة لا تسير دائما على خط مستقيم"، موضحا  أن الزمالك خسر من فريق مازيمبي الأفريقي 3-0 العام الماضي وفي النهاية وصل الزمالك والأهلي إلى النهائيات وكان شيئا مشرفا جدا، وهذا يؤكد أن الكرة لا تسير على خط مستقيم " .


وأوضح أشرف صبحي: "إننا نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والأجهزة الفنية الخاصة بفرقهم"، لافتا إلى أننا نبحث خلف إخفاقات الفرق لإصلاحها ونتابع لأن هذا هو دورنا ومهمتنا.

 

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