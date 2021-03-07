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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:08 ص
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمدرستي البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب وقصر الدوبارة  بشارع قصر العينى بجاردن سيتى للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي ١٧٤٧٦٠ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ١٣٤٣ مدرسة ، كما يؤدي ٤ طلاب الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥ .

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة،  بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم. 

وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب  بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة. 

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم .

والامتحان الذى يؤديه الطلاب اليوم هو امتحان مجمع فى منهج الفصل الدراسي الأول لمواد الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، في امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين ولا يضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب ، واجتياز الطالب للامتحان المجمع شرط أساسى حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى .

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلي في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى . 

ولن يتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع للمجموع النهائي للطالب والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
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