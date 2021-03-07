وزير الأوقاف: مصر رائدة في ثقافة الحوار وهدفنا الانتقال من المحلية للعالمية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد هذا العام تحت عنوان"حوار الأديان والثقافات"، سيجمع ما بين الجلسات الواقعية والإفتراضية ولذلك لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.





وأضاف جمعة، خلال المؤتمر التحضيري لإنطلاق المؤتمر بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور ، ولكن هذا يتم بالانتقاء واختيار الشخصيات، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.





وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.



