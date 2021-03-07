ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: مصر رائدة في ثقافة الحوار وهدفنا الانتقال من المحلية للعالمية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:51 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد هذا العام تحت عنوان"حوار الأديان والثقافات"، سيجمع ما بين الجلسات الواقعية والإفتراضية ولذلك لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.  

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر التحضيري لإنطلاق المؤتمر بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور ، ولكن هذا يتم بالانتقاء واختيار الشخصيات، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. 

وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

وأكد جمعة، أن مصر رائد في ثقافة الحوار،   لذلك أردنا تجاوز من المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى تمكن ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن محاور المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على رعايته مؤتمر الأوقاف الدولي عن حوار الأديان والثقافات

الأوقاف تطلق مؤتمرها الدولي حوار الأديان منتصف مارس وتكشف عن محاوره الخمسة

وزير الأوقاف يبحث الاستعداد لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي يناقشان التعاون في مواجهة الفكر المتطرف

وزير الأوقاف وعلاء عابد يناقشان التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: حسين الشحات بيهرب من الكرة.. وموسيماني ضيع الفوز

بشرى سارة لـ النصر السعودي بشأن حمد الله

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

إعلامية كويتية: هذا سر حفاوة استقبال السيسي في السودان

شجرة تنهي حياة رجل بطريقة بشعة.. تفاصيل

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير