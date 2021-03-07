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تعليم

محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:07 م
امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم عددا من لجان اختبارات الشهادة الإعدادية المجمع ، حيث تابع المحافظ أداء الطلاب لاختبار الفصل الدراسي الأول متعدد التخصصات ، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بالمدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة ومدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية بمدينة المنيا. 

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جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، وأكد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 103 آلاف طالب وطالبة على مستوي مدارس المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع بواقع 10 أسئلة فى مادة اللغة العربية، و8 أسئلة فى الرياضيات الجبر والهندسة، و6 أسئلة فى العلوم، و6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية، و5 فى الدراسات.

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