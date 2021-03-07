سهلة و بسيطة ... طريقة عمل باتون ساليه في المنزل

باتون ساليه من المعجنات الشيهة و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل باتون ساليه بالكمون في المنزل.
مقادير باتون ساليه بالكمون
مقادير الباتون ساليه:
3كوب دقيق أبيض
كوب إلا ربع زبدة لينة
كوب إلا ربع ماء دافئ
ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقة طعام
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة ملح
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مقادير وجه الباتون ساليه:
بيضة كبيرة مخفوقة
نصف كوب كمون صحيح
ملعقة صغيرة حليب سائل
طريقة تحضير باتونساليه بالكمون
-في وعاء صغير "حلة"، نضع الماء والزبدة، ثم نسخنها على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئ.
-في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطها.
-نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
-ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
-نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.
-نضع الكمون على طبق واسع ومسطح.
-نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعد في الصينية.
-نكرر الخطوة "7" حتى تنتهي كمية العجين.
-في بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.
-ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
-نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا.
-نقدم الباتون ساليه مع الشاي