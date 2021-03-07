سهلة و بسيطة ... طريقة عمل باتون ساليه في المنزل

باتون ساليه من المعجنات الشيهة و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار، لذا قدم

مقادير باتون ساليه بالكمون

مقادير الباتون ساليه:

3كوب دقيق أبيض

كوب إلا ربع زبدة لينة

كوب إلا ربع ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقة طعام

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح





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مقادير وجه الباتون ساليه:

بيضة كبيرة مخفوقة

نصف كوب كمون صحيح

ملعقة صغيرة حليب سائل





طريقة تحضير باتونساليه بالكمون

-في وعاء صغير "حلة"، نضع الماء والزبدة، ثم نسخنها على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئ.

-في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطها.

-نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

-ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

-نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

-نضع الكمون على طبق واسع ومسطح.

-نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعد في الصينية.

-نكرر الخطوة "7" حتى تنتهي كمية العجين.

-في بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.

-ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

-نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا.

-نقدم الباتون ساليه مع الشاي







