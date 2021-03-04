شهية ومفيدة.. طريقة عمل معجنات الزعتر بخطوات سهلة

مقادير معجنات بالزعتر

3 أكواب دقيق

ربع كوب زيت

ملح

زعتر جاف

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب سمسم محمص

ماء للعجن





الوجه

هريسة

شطة

دقة

زعتر

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر مبشورة

زيتون اخضر حلقات

فلفل ألوان





طريقة تحضير معجنات بالزعتر

* يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والزعتر والسمسم





* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





* تغطى وتترك لتتخمر





* يخلط الفلفل الألوان مع الجبنة الموتزاريلا ودقة الزعتر وهريسة الشطة والزيتون





* والجبنة الشيدر





* تقطع العجينة وتفرد ويضاف خليط الجبنة على الوجه



