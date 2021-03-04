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مرأة

شهية ومفيدة.. طريقة عمل معجنات الزعتر بخطوات سهلة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:07 م
طريقة عمل معجنات
طريقة عمل معجنات الزعتر
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نهى هجرس
يعد الزعتر من الأعشاب المفيدة التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكن إضافته للكثير من الأكلات لإضافة نكهة مميزة.

وإليكم طريقة عمل معجنات الزعتر للشيف نجلاء الشرشابي..

مقادير معجنات بالزعتر
3 أكواب دقيق 
ربع كوب زيت 
ملح 
زعتر جاف 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
ربع كوب سمسم محمص 
ماء للعجن 

الوجه
هريسة 
شطة 
دقة 
زعتر 
جبنة موتزاريلا 
جبنة شيدر مبشورة 
زيتون اخضر  حلقات
فلفل ألوان 

طريقة تحضير معجنات بالزعتر
* يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والزعتر والسمسم

* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى وتترك لتتخمر

* يخلط الفلفل الألوان مع الجبنة الموتزاريلا ودقة الزعتر وهريسة الشطة والزيتون

* والجبنة الشيدر

* تقطع العجينة وتفرد ويضاف خليط الجبنة على الوجه

* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
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