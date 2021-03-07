في يوم الشهيد .. محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر الشهداء

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب خالد شوقى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، بوضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.





وأكد محافظ القاهرة على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.



