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محافظ جنوب سيناء عن جامعة السويس: توفير للوقت والجهد والفلوس

الأحد 07/مارس/2021 - 01:46 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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فرح علاء الخولي
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم الجامعي وما قبل التعليم الجامعي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات، والمدارس بكافة مجالاتها في سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل، بعد معاناة المواطنين لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعي وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعي لأبنائهم خارج المحافظة.

وقال المحافظ، اثناء وضعه حجر أساس لفرع جامعة السويس بأبو رديس برفقة وزير التعليم العالي، إن قرار إنشاء الفرع ، يصب في صالح أبناء المحافظة في المقام الأول، لما ستوفره هذه الجامعة من وقت وجهد على الطلاب ونفقات مالية لأولياء الأمور، إضافة إلى العديد من فرص العمل.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء جامعة حكومية، وجامعة أهلية دولية مثل جامعة الملك سلمان على أرض جنوب سيناء، بداية تنمية حقيقية بها، وفرصة حقيقية لجذب شباب مصر من المحافظات الأخرى، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتوفر بالمحافظة، ودفع عجلة التنمية بها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة بها إضافة إلى تعميرها، لكون العنصر البشرى هو حصن الأمان بالمناطق الحدودية.
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