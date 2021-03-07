تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في فض اعتصام النهضة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 5 ابريل المقبل لاستكمال الرافعة.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ابراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.





كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر لتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.