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محافظات

انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح

الأحد 07/مارس/2021 - 02:15 م
دورة برنامج مواجهة
دورة برنامج مواجهة الشائعات
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ايمن محمود
اختتمت بمحافظة مطروح  فعاليات الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي ، التي عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بمقر مركز التعليم المدني في مدينة مرسى مطروح.


وأكد محمد منير، منسق عام البرنامج  القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن البرنامج اختتم فعاليات الدورة التدريبية الثانية،  تحت شعار "تصدوا معنا".

وأضاف أن اللقاء تناول على مدار يومين الحديث عن مفهوم الأمن القومي، ومجالاته، وتحدياته ومخاطرة وكيفية مواجهتها وفق تعريفات الخبراء، وكذلك التعريف بالشائعات ومدى خطورتها وكيفية انتشارها ودور أجهزة الدولة في مواجهتها.

وأوضح منير، أنه تم تنفيذ الدورة الأولى بقاعة التعليم المدني بمركز شباب مطروح، بحضور 24 متدربًا من الفئة العمرية (18 :45 عامًا)، وقام بتنفيذ البرنامج المدربة دعاء عبده أبو زيد، والمدرب الحسيني عباس المصرى، مشيرًا إلى استخدام أساليب تدريبية جديدة فعالة من خلال ورش العمل. 

كان وزير الشباب والرياضة، أكد  أن مبادرة "تصدوا معنا" هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيدًا من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري.
انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح
انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح
انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح
انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح
انتهاء الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمطروح
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