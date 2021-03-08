حكم ضياع الأمانة.. وهل يجوز ردها ناقصة ؟

وقال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، إن الأمانة هي معادلة التكليف الكبرى التي قامت من أجلها السماوات والأرض والجبال وهي من أخلاق الإسلام العظمى التي حث عليها ودعا إليها خالق الأكوان سبحانه في كتابه العزيز وفي سنة نبيه الأكرم صلوات الله عليه وسلامه.





وأضاف عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه ورد الحث على الأمانة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا فمن الآيات التي ورد فيها الحث على الأمانة قوله سبحانه في اللوم على بني آدم في عدم مراعاة الأمانة: «إِنَّا عَرَ‌ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (الأحزاب:72). علي جمعة عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه





وتابع: وقال سبحانه في الأمر الصريح بأداء الأمانات إلي أهلها: «إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ‌كُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» [النساء:58]، وفي النهي عن الخيانة وذم الخائنين قال جل وعز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّ‌سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:27] وقال سبحانه وتعالى: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» [الأنفال:58].





وواصل: وقال الله تعالى: «وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» [النساء:107] وقال تعالى: «وَأَنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» [يوسف:52]، بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الخائنين أنفسهم فقال سبحانه: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَ‌اكَ اللَّـهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا» [النساء:105].





وأكمل: أما في سيرته العطرة -صلى الله عليه وسلم- وسنته المشرفة فقد كانت الأمانة من أهم صفات سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل كان يشهد بها أعداؤه فقد سموه الصادق الأمين وقد طمأنته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما نزل عليه -صلى الله عليه وسلم- الوحي عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًا» قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث» (رواه البيهقي في الدلائل).





قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن ضياع الأمانة عند الشخص بإهمال منه يوجب عليه ردها وإعادتها مرة أخرى لصاحبها وتعتبر هذه الأمانة دينا عليه.



وأضافت عمارة، فى لقائها على فضائية "الحياة"، ردا على متصلة "واحدة ادتنى مال لأساعد به المحتاجين ولكنه ضاع فما الحكم؟ أن الإنسان قبل أن يتحمل الأمانة يجب عليه أن يعرف أنه قادر على المحافظة عليها فإن لم يكن على قدر التحمل فلا يأخذها من صاحبها ويعتذر له.





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