ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ مطروح تبحث الإسراع في منظومة التحول الرقمي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:27 م
اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ مطروح
Advertisements
ايمن محمود
اجتمعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مع المهندس محمد  حمادة مدير منطقة تليفونات مطروح  وانور  رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح،وذلك لبحث  كافة المطالب والاحتياجات للإسراع في منظومة التحول الرقمى وكذلك عرض مقترحات احتياجات المحافظة في مجال الاتصالات.


وأشارت نائب محافظ مطروح علي ضرورة  الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية مع تطبيق منظومة التحول الرقمى بمدن المحافظة  .

ووجهت لمدير اتصالات مطروح بتحديد موقف توصيل منطقة  تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة ، وعمل المقايسات اللازمة للمناطق المحرومة وفقا للأولويات  لعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال زيارة مسئولي الجهاز قريبا لمطروح للمساهمة في تذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة للمواطنين خاصة مع ارتباط النظام التعليمى وغيره بخدمات التليفون والانترنت وتقديم الخدمات اللائقة لهم،مع مراجعة حاجة عدد من المناطق لتوفير شبكات التليفون المحمول ومنها طريق سيوة،،  والتعاون مع الشركات المسئولة   للوقوف على الإجراءات والتصاريح اللازمة مع الجهات المعنية.
 
كما ناقشت نائب محافظ مطروح مع رئيس الغرفة التجارية بمطروح أهمية تعاون تجار مطروح خاصة في مجال الاليكترونيات والتليفونات المحمولة   و اهمية التعامل مع المنتجات ذات الشركات الاصلية المعلومة وليست مجهولة المصدر بما يحمى المستهلك، بالإضافة إلى  عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم مع تقدير مسئوليتهم المجتمعية،وكذلك اهمية  المشاركة مع الغرفة التجارية بمطروح  خلال لقاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  بما يعود على المستهلك وييسر الخدمات له ويحافظ على حقوقه.

وأوضحت أن ذلك ياتى بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببحث سبل الإسراع في توصيل البنية التحتية خاصة خدمة التليفونات وتغطية كافة المناطق مع حاجة الأهالي الضرورية والملحة لمواكبة التطور التكنولوجى خاصة في منظومة التعليم وما فرضته جائحة كورونا من التعليم عن بعد .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع شركات المحمول الثلاث.. تفاصيل اتفاقيات تخصيص ترددات الاتصالات بـ1.170 مليار دولار

محافظ مطروح يوجه بالإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي

بسبب ضعف شبكة المحمول.. نواب يطالبون بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات

"القومي للاتصالات" يعقد ندوة الغرف التجارية حول ضوابط العمل بالسوق

حسانين توفيق يطرح أول أجندة عمل لملفي التحول الرقمي والتعليم الفني بمجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

وزير الرياضة يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"