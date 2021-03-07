نائب محافظ مطروح تبحث الإسراع في منظومة التحول الرقمي

اجتمعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مع المهندس محمد حمادة مدير منطقة تليفونات مطروح وانور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح،وذلك لبحث كافة المطالب والاحتياجات للإسراع في منظومة التحول الرقمى وكذلك عرض مقترحات احتياجات المحافظة في مجال الاتصالات.









وأشارت نائب محافظ مطروح علي ضرورة الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية مع تطبيق منظومة التحول الرقمى بمدن المحافظة .





ووجهت لمدير اتصالات مطروح بتحديد موقف توصيل منطقة تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة ، وعمل المقايسات اللازمة للمناطق المحرومة وفقا للأولويات لعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال زيارة مسئولي الجهاز قريبا لمطروح للمساهمة في تذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة للمواطنين خاصة مع ارتباط النظام التعليمى وغيره بخدمات التليفون والانترنت وتقديم الخدمات اللائقة لهم،مع مراجعة حاجة عدد من المناطق لتوفير شبكات التليفون المحمول ومنها طريق سيوة،، والتعاون مع الشركات المسئولة للوقوف على الإجراءات والتصاريح اللازمة مع الجهات المعنية.

كما ناقشت نائب محافظ مطروح مع رئيس الغرفة التجارية بمطروح أهمية تعاون تجار مطروح خاصة في مجال الاليكترونيات والتليفونات المحمولة و اهمية التعامل مع المنتجات ذات الشركات الاصلية المعلومة وليست مجهولة المصدر بما يحمى المستهلك، بالإضافة إلى عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم مع تقدير مسئوليتهم المجتمعية،وكذلك اهمية المشاركة مع الغرفة التجارية بمطروح خلال لقاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بما يعود على المستهلك وييسر الخدمات له ويحافظ على حقوقه.



