لمدة يومين.. غلق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي باتجاه المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى فإنه سيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابي بإتجاه المريوطية وذلك لمدة يومين، ابتداء من صباح الاثنين حتى صباح الثلاثاء على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢صباحا حتى الساعة ٦ صباحًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين وهي على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى الى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الآتية:-

الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة – الاسكندرية ثم النزول مرة اخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى الى مناطق المريوطية .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .