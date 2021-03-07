ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة يومين.. غلق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي باتجاه المريوطية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:21 م
الطريق الدائري
الطريق الدائري
Advertisements
محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى فإنه سيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابي بإتجاه المريوطية وذلك لمدة يومين، ابتداء من صباح الاثنين حتى صباح الثلاثاء على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢صباحا حتى الساعة ٦ صباحًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين وهي على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى الى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الآتية:-

 

الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

 

الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة – الاسكندرية ثم النزول مرة اخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى الى مناطق المريوطية .

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من محور أحمد عرابي بـ اتجاه المحور

تشمل الأوتوستراد والمنيب.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري .. تعرف عليها

لمدة 8 أيام.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية في الجيزة

محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى ترسا كليا لمدة شهر

شهرًا كاملا .. غلق كلي لـ كوبرى ترسا بالجيزة.. اعرف البدائل

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

ترشيحاتنا

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

الصحة العالمية تحذر من الفيروس القاتل.. تفاصيل

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

بعد واقعة سقارة.. محاضر فورية للتصدي لإلقاء القمامة بترع وشوارع الجيزة

في ساعات معدودة.. التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي بـ 10 طائرات مفخخة ضد السعودية

الهلال السوداني يشكو حكام مباراتي مازيمبي وبلوزداد إلى الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"