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محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتابع فعاليات إعطاء المواطنين لقاح كورونا بالغردقة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:27 م
تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
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إبراهيم جادالله
قام الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالمرور على وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وتأكد مرعى من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس_كورونا (كوفيد-١٩) للفئات المستحقة.

www.egcovac.mohp.gov.eg  لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن15335

وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

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