شروط منحة تدريب الشباب بموانئ البحر المتوسط

أعلنت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صادر عنها اليوم، أن هيئة الميناء بالتعاون مع مؤسسة الجوار الأوروبي ومعهد تدريب الموانئ ، بدأت بإجراءات التقديم لمنحة تدريب الشباب بموانيء البحر المتوسط والتي يتم تنفيذها تحت رعاية هيئة ميناء دمياط كمشاركة مجتمعية لمحافظة دمياط والمجتمع المينائي بدمياط.





وأشار البيان ،بان يكون التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 7/3/2021 الي يوم الخميس الموافق 18/3/2021 والمنحة تستهدف تدريب عدد 585 شاب وفتاة من ابناء محافظة دمياط من طلبة وخريجي الجامعات والمعاهد العليا .

وأوضح البيان ان شروط التقديم :

1. مؤهل عالي – طالب ( جامعة – معهد عالي )

2. السن : 18 الي 35

3. اللغة الإنجليزية : جيدة

4. من ابناء محافظة دمياط

إجراءات القبول :

1. يتم تقديم الطلبات من خلال ملئ بيانات استمارة طلب الإلتحاق على الموقع الالكتروني

2. صورة بطاقة الرقم القومي ( وجه وظهر )

3. بالنسبة للطلبة : شهادة قيد معتمدة من الكلية التابع لها

4. بالنسبة للخريجين : صورة شهادة المؤهل الدراسي

5. في حالة الحصول على دورات سابقة يفضل إرفاقها بالمستندات

6. إحضار اصول المستندات السالف ذكرها عند الإختبار

إجتياز الإختبارات التي تبدا بتاريخ 21/3/2021 الي 25/3/2021 وهي :

1- إختبار اللغة الإنجليزية

2- إختبار IQ





وأوضح البيان ،ان طلب التحاق برنامج تأهيل الشباب للعمل في موانيء المتوسط يرجى الضغط على الرابط التالى





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