بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في دمياط

انطلقت اليوم، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط كأول عمل رسمى بعد أن بدأت تجريبيا الخميس الماضي.
ومن جانبه صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، انة تم البدء في تطعيم 26 مواطنا يوم الخميس الماضي وتغيب 24 شخصا عن الحضور لتلقى اللقاح وذلك للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطقم الطبية، من خلال فريق من الأطباء بمركز القلب و الجهاز الهضمي هو المركز المخصص لمنح اللقاح .
وأضاف مدير مركز القلب و الجهاز الهضمي ، أنه سيتم بدء التلقيح باللقاح بدا من اليوم السبت من الساعة 3 الى الساعة 9 مساءا وهى البداية الرسمية والتطعيم مستمر يوم الجمعه ايضا ، حيث من المقرر انة سيتم اليوم تطعيم 74 شخصا وهم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
وتابع ان انه على المواطنين ممن قد استلموا رسالة نصية بالتوجة للتطعيم الحضور للحصول على اللقاح ، حيث تم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او عبر إرسال رسائل نصية لتحديد موعد اخذ اللقاح، وعملية تلقى اللقاح للفئات المستحقة والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى.
وأوضح ان عملية التطعيم بالمركز تتم وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا علي سلامتهم وان ذلك يأتي ذلك طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح.
وناشد المواطنين ، بضرورة التوجة الى مركز القلب والجهاز الهضمى للتطعيم ممن جاءت لهم رسالة فقط بالتوجة والاخرين ممن سجلو عليهم ان ينتظروا دورهم باستلام رسالة التطعيم وبناءا عليها التوجة لمركز القلب للحصول على الجرعه.
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