بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في دمياط

انطلقت اليوم، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط كأول عمل رسمى بعد أن بدأت تجريبيا الخميس الماضي.





ومن جانبه صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، انة تم البدء في تطعيم 26 مواطنا يوم الخميس الماضي وتغيب 24 شخصا عن الحضور لتلقى اللقاح وذلك للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطقم الطبية، من خلال فريق من الأطباء بمركز القلب و الجهاز الهضمي هو المركز المخصص لمنح اللقاح .