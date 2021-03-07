ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين الفتوى: الحب حصن الزوجين ضد العنف.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:48 م
عمرو الوردانى
عمرو الوردانى
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد العديد من الأشخاص الذين يضربون زوجاتهم، ولم يكن لديهم سلوك قويم، مؤكدا أن الرجل الذى يضرب زوجته لديه انحراف. 

وأضاف "أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن من يضرب زوجته يكون قد ترعرع داخل أسرة متفككة، كما أن هذا الرجل يكون تعرض للضرب من قبل والده ومن ثم تعدي بالضرب على زميله بالمدرسة، فقام زميله بضرب بواب المدرسة، فتتجمع هنا سلسلة من العنف اللا منتهي.

وأشار "الوردانى"، إلى أنه توجد بعض الحلول البسيطة لمثل تلك الظاهرة داخل الأسرة المصرية، فيجب على كل رجل أن يتزن قبل أن يتزوج، معقبا: "لو انت مش متزن ارجوك متبتليش بنات الناس، ولو حضرتك مش متزنة لا داعي لابتلاء أسرة كاملة".

وأوضح، أنه إذا أقبل شخص على الزواج وهو ليس متزنا فبذلك يكون فعل إثما لم يكن على دراية به، مشيرا إلى أنه في الغالب الأشخاص غير المتزنين يميلون بشكل كبير إلى طريق العنف.

وأكد، أنه على الزوج الذي يميل للعنف أو ضرب زوجته أن يخرج مرة في الأسبوع مع زوجته دون أولادهم، ولكن تلك الخروجة لا تشمل الأكل فقط ولا المشى بل الحديث سويا، مع إرسال رسائل حب بين الزوجين، كما قال الله عز وجل "وقولوا للناس حسنى"، فالحب يكون العامل الأساسى في التحصين ضد العنف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المفتي: الأصل فى الزواج مرة واحدة والتعدد يكون بسبب

الناس مبقتش تسأل الحاجات دي.. داعية توضح طريقة اختيار شريك الحياة.. فيديو

أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل يفشل الرجل في أن يكون صديقا لزوجته .. اعرف الإجابات

أمين الفتوى: "التغافل" حكمة ويساعد في نجاح الحياة الزوجية

أمين الفتوى: المعاملة الندية مفتاح الشر بين الرجل وزوجته.. فيديو

ترشيحاتنا

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

الصحة العالمية تحذر من الفيروس القاتل.. تفاصيل

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

بعد واقعة سقارة.. محاضر فورية للتصدي لإلقاء القمامة بترع وشوارع الجيزة

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة