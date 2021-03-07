أمين الفتوى: الحب حصن الزوجين ضد العنف.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد العديد من الأشخاص الذين يضربون زوجاتهم، ولم يكن لديهم سلوك قويم، مؤكدا أن الرجل الذى يضرب زوجته لديه انحراف.





وأضاف "أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن من يضرب زوجته يكون قد ترعرع داخل أسرة متفككة، كما أن هذا الرجل يكون تعرض للضرب من قبل والده ومن ثم تعدي بالضرب على زميله بالمدرسة، فقام زميله بضرب بواب المدرسة، فتتجمع هنا سلسلة من العنف اللا منتهي.





وأشار "الوردانى"، إلى أنه توجد بعض الحلول البسيطة لمثل تلك الظاهرة داخل الأسرة المصرية، فيجب على كل رجل أن يتزن قبل أن يتزوج، معقبا: "لو انت مش متزن ارجوك متبتليش بنات الناس، ولو حضرتك مش متزنة لا داعي لابتلاء أسرة كاملة".







وأوضح، أنه إذا أقبل شخص على الزواج وهو ليس متزنا فبذلك يكون فعل إثما لم يكن على دراية به، مشيرا إلى أنه في الغالب الأشخاص غير المتزنين يميلون بشكل كبير إلى طريق العنف.



