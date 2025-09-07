احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

يُعد فرط بكتيريا الأمعاء من المشكلات الصحية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وتسبب لهم متاعب عديدة وقد يبحثوا لدى الأطباء عن سبب حقيقي لهذه المشكلات ولا يجدون وتكون المشكلة كامنة في زيادة البكتيريا.

يمكن أن يسبب فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة (SIBO) مشكلات متزايدة مثل سوء امتصاص الدهون والكربوهيدرات والبروتينات ونقص الفيتامينات ومشاكل العظام كما يؤدي إلى الضعف العام وانخفاض النشاط والقدرة على التركيز.

أسباب زيادة بكتيريا الامعاء



ووفقاً لما جاء في موقع مايو كلينك فتشمل العوامل التي تَزيد من خطورة الإصابة بـ فىط نمو بكتيري معوي زائد ما يلي:

إجراء الجراحة المَعِدية لعلاج السِّمنة أو القرح

حدوث عيب بنياني في الأمعاء الدقيقة

حدوث إصابة في الأمعاء الدقيقة

وجود ممر غير طبيعي (الناسور) بين جزءين من الأمعاء

الإصابة بداء كرون، أو لمفومة معوية أو تصلُّب الجلد شاملًا الأمعاء الدقيقة

إذا كان لديكَ تاريخ مرضي للمعالجة الإشعاعية للبطن

مرض السكري

إصابة الأمعاء الدقيقة بداء الرتوج

حدوث الْتِصاقات نتيجة إجراء جراحة سابقة في البطن.