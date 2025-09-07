قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب
هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي
صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل
طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق
جلسات استشفاء وتدريبات بدنية للاعبي المنتخب استعدادًا لـ«بوركينا فاسو»|شاهد
كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور
وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد
مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان
سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما
صلاة الخسوف .. كيف كان يصليها النبي بشكل صحيح ودعاؤها المستجاب
وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب

عمرو أديب
عمرو أديب
عبد الخالق صلاح

علّق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الإساءة للنبي محمد، التي شهدها أحد المساجد من شاب في المرحلة الثانوية، قائلًا إنه لا يثق في هذا الشاب.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الشباب دول أنا مبثقش فيهم، أنا شفتهم قبل كده بينتموا لمين وبيتكملوا إزاي، وفكرة إنه اعتذر خلتني أشك فيه أكتر»، بحسب تعبيره.

ودعا وزارة الأوقاف إلى ضرورة الجلوس مع هذا الشاب لمعرفة حقيقة فكره، مشيرًا إلى أن دعوة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للتسامح معه مُقدّرة.

وأضاف: «لما شاب يقول على يوم المولد كده، ده شارب حاجة.. إحنا عارفين طريقة تفكيرهم ومين اللي مربيه، روحوا شوفوا المدرس بتاعه، لو عاوزين تنظروا للأمر بعمق، هؤلاء يجب أن نرى وندقق كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من التطرف».

قدّم اعتذاره والأوقاف قبلته.. القصة الكاملة لفيديو شاب يحرم المولد النبوي

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

لإعطائه فرصة .. وزارة الأوقاف تقبل اعتذار صاحب فيديو المولد النبويلإعطائه فرصة .. وزارة الأوقاف تقبل اعتذار صاحب فيديو المولد النبوي

"وكن رجلًا إن أتوا بعده".. خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

ورصدت وزارة الأوقاف، الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، وبدأت تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

اعتذار صاحب الفيديو

على الفور، اعتذر محمود السباعي، صاحب فيديو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أحد منابر مساجد وزارة الأوقاف، عن تصوير الفيديو.

وقال محمود السباعي، في فيديو الاعتذار الذي نشره على صفحته على موقع فيس بوك، إنه علم من مشايخ وعلماء الأزهر بأن ما فعله خطأ، قائلا "الواحد غلط وكل ابن آدم خطاء".

وتابع: أعتذر لوزارة الأوقاف وعلماء الأزهر "ابنكم وغلط وجاي يعتذر وأتمنى تقبلوا اعتذاره" كما قدم اعتذاره للنبي الكريم عن قول شيء لا يعلمه.

عمرو اديب الحكاية المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

نادي الزمالك

المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا

ترشيحاتنا

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

ضربة أمنية .. سقوط أخطر تجار المخدرات في قبضة مباحث سوهاج

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 7-9-2025

تخريج دفعة جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية

تخريج دفعة جديدة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد