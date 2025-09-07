عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب

علّق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الإساءة للنبي محمد، التي شهدها أحد المساجد من شاب في المرحلة الثانوية، قائلًا إنه لا يثق في هذا الشاب.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الشباب دول أنا مبثقش فيهم، أنا شفتهم قبل كده بينتموا لمين وبيتكملوا إزاي، وفكرة إنه اعتذر خلتني أشك فيه أكتر»، بحسب تعبيره.

ودعا وزارة الأوقاف إلى ضرورة الجلوس مع هذا الشاب لمعرفة حقيقة فكره، مشيرًا إلى أن دعوة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للتسامح معه مُقدّرة.

وأضاف: «لما شاب يقول على يوم المولد كده، ده شارب حاجة.. إحنا عارفين طريقة تفكيرهم ومين اللي مربيه، روحوا شوفوا المدرس بتاعه، لو عاوزين تنظروا للأمر بعمق، هؤلاء يجب أن نرى وندقق كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من التطرف».

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

لإعطائه فرصة .. وزارة الأوقاف تقبل اعتذار صاحب فيديو المولد النبوي

ورصدت وزارة الأوقاف، الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، وبدأت تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

اعتذار صاحب الفيديو

على الفور، اعتذر محمود السباعي، صاحب فيديو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أحد منابر مساجد وزارة الأوقاف، عن تصوير الفيديو.

وقال محمود السباعي، في فيديو الاعتذار الذي نشره على صفحته على موقع فيس بوك، إنه علم من مشايخ وعلماء الأزهر بأن ما فعله خطأ، قائلا "الواحد غلط وكل ابن آدم خطاء".

وتابع: أعتذر لوزارة الأوقاف وعلماء الأزهر "ابنكم وغلط وجاي يعتذر وأتمنى تقبلوا اعتذاره" كما قدم اعتذاره للنبي الكريم عن قول شيء لا يعلمه.