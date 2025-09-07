هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي

شاركت البلوجرز هدير عبد الرازق فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع انستجرام بشأن الزنا.

وعلّقت هدير على الفيديو قائلة: "الحمد لله أنا بتجوز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي".



وقد قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المستشار مروان الجندي، محامي هدير عبد الرازق، في تصريحات لصدى البلد، أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأشار الجندي إلى أن موكلته أصبحت ملزمة بالحضور أمام المحكمة الاقتصادية، في الجلسة المحددة بتاريخ 3 أغسطس المقبل، لاستكمال النظر في القضية المقامة ضدها، مؤكدًا التزامها الكامل بالإجراءات القانونية.

وفي السطور التالية، نرصد الأزمات المتتالية، التي حلت على البلوجر هدير عبد الرازق، حيث كانت نهايتها داخل السجن، والمفاجأة أنها على ذمة قضايا أخرى تبين صدور حكم قضائي ضدها بالحبس.

الأزمة الأولى

بدأت الأزمات بخلاف بينها وبين طليقها بسبب خناقة داخل شقة في القاهرة الجديدة حتى تطور الأمر ووصل إلى نيابة القاهرة الجديدة.