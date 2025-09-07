وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدأ أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 في حفل افتتاح البطولة الذي حضره اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ود. محمود حسين رئيس لجنة الشباب الرياضة بالبرلمان المصري والمحاسب محمد عثمان رئيس الاتحاد المصري للشركات واللواء أشرف نصار رئيس البنك الاهلي المصري والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ود. احمد اسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد والكابتن الكبير يحيي السيد



حيث تم تكريم عدد من رموز الاتحاد السابقين وتسليم ذويهم درع الاتحاد في لفتة إنسانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة علي دعم كافة القطاعات الرياضية في الدولة باعتبارها أمن قومي يجب التوفير كافة الإمكانيات لنجاحها وهو ما ظهر في كافة البطولات الرياضية التي حققتها مصر وكان آخرها الفوز الكبير على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ووجه الوزير الشكر التحية والتقدير للواء محب حبشي محافظ بورسعيد والي أهالي المدينة الباسلة لما يقدمه من دعم لبطولة الشركات وكافة البطولات الرياضية التي تقام علي أرض الباسلة

كما وجه الشكر الي الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الذي يعد أحد الاتحادات النوعية الذي يشهد تطورا عام بعد عام ويكمل رؤية الدولة المصرية نحو الرياضة كعمل قومي هام ،،، مشيدا بإعداد الفرق المشاركة بما تضمه من لاعبين وإداريين وحكام ،،، والذي يكون داعما للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي بالرياضة اهتمام كبير

محافظ بورسعيد حريصة علي استضافة كافة البطولات المحلية والعربية والدولية

كما قدم الوزير التحية لاسرة الراحل د. حسني غندر رئيس الاتحاد الأسبق الذي له دور بارز في النهوض بهذا الاتحاد وتحية لكل من واصل المسيرة للاتحاد الحالي

ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن بورسعيد حريصة علي ترسيخ قيم الرياضة والعمل الجماعي بين كافة المؤسسات بتوجيهات من الدولة المصرية حيث تم توفير البنية التحتية وكافة المرافق بما يليق باسم المحافظة وقد أثبتت ذلك بما تستضيفه من دورات رياضية محلية وعربية ودولية وهو ترجمه لرؤية القيادة السياسية باعتباره اسلوب مرحبا بكل وفود الشركات علي ارض بورسعيد موجها الشكر للسيد الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات ورؤساء الشركات وكافة الفرق المشاركة بتواجدهم بين احضان محافظة بورسعيد التي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي حيث نستقبل ٢٣ الف رياضي يمثلون ١٥٦ شركة علي مستوي الجمهورية

بينما اكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات علي أن افتتاح أولمبياد الشركات في نسختها ٥٨ يعد مناسبة رياضية هامة ينتظرها بشغف كافة العاملين في الشركات المصرية، مقدما الشكر الوزير ومحافظ بورسعيد لما يقدمه من جهد ودعم كبير للنجاح تلك البطولة كي تظهر اليوم بهذا الشكل المتميز بما يتناسب مع تاريخ الاتحاد الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٦٧ ومنذ هذا اليوم وهو مستمر رغم الظروف التي مرت بها مصر موجها الشكر لمن سبقه من رؤساء مجالس إدارة الاتحاد ،،، مشيرا إلي أن الاتحاد يضم ٣٢٠ مؤسسة وشركة وهيئة وهو تحدي كبير لإنجاز العمل الرياضي وتوسيع المشاركة

رئيس الاتحاد لدينا ٢٣ ألف رياضي و١٥٦ شركة تشارك في الأولمبياد

واضاف هارون أنه متفق مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بتسمية البطولة باولمبياد الشركات حيث تشمل كافة المراحل السنية لكافة المسابقات الرياضية وتضم ٢٣ الف مشارك و١٥٦ شركة موجها الشكر لكافة المشاركين في البطولة من حكام ومدربين وإداريين وبما يضمه من مناطق خمسة منتشرين علي كافة قطاعات الجمهورية

وأكد رئيس الاتحاد أن الرياضة في مصر أمن قومي والاتحاد يقدم دور كبير فيها وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنبيه دورة بداية التي قطعها فيها عدة دورات في أكثر من خمسة محافظات بالوجه القبلي والوجه البحري