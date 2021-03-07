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محافظات

محافظ المنوفية: مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 117 فرصة عمل للشباب بإجمالي تمويل 14 مليون جنيه

الأحد 07/مارس/2021 - 03:33 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها " مشروعك " خلال شهر فبراير الماضي بلغ 117 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 92 مشروعًا بتمويل 14 مليونًا و267 ألفاً و700 جنيه، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك".

ووجّه المحافظ، القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأشار إلى أن الهدف من "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
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