محافظ المنوفية: مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 117 فرصة عمل للشباب بإجمالي تمويل 14 مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها " مشروعك " خلال شهر فبراير الماضي بلغ 117 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 92 مشروعًا بتمويل 14 مليونًا و267 ألفاً و700 جنيه، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك".





ووجّه المحافظ، القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.



