ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى

الأحد 07/مارس/2021 - 03:39 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد  اجتماعا موسعا لاستعراض مستجدات الأعمال الجارية فى تحويل ١٧ محطة للعمل بالغاز الطبيعى بحضور اللواء محمد حسين الأمين العام لوزارة البترول  والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة أمل عصفور عضو مجبس النواب و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، ومسؤولى شركات الغاز القائمين على تنفيذ الأعمال .

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة من خلال شرح مسؤولى شركات الغاز والاستعانة  بالصور والفيديو التوضيحية ، و تم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز ، حيث تأتى بورسعيد ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات بها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الاذدحام  على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .

وأكد المحافظ انه بدأ بالفعل تشغيل محطات بالغاز الطبيعى ضمن ١٧ محطة الجارى العمل بها ، وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ و التنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت ، وأشار محافظ بورسعيد  إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم تحويل كافة المحطات للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز  وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال

اقرا ايضا

وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاحد  عن استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بالضواحى. ، واستمرار تطوير منطقة  عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها بحى الضواحى ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة أحياء وشوارع المحافظة تحقيقا   للمظهر الحضارى والجمالى بالمحافظة ، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد ان منطقة السيدة نفيسة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل إعادة رصف و رفع كفاءة الشوارع الداخل بالمنطقة وزيادة معدلات الإضاءة والمسطحات الخضراء ، و رفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة ، وأوضح المحافظ ان الأحياء الأكثر كثافة سكانية تشهد حاليا أعمال تطوير على اعلى مستوى بما يتماشى مع المشروعات الخدمية و التنموية بالمحافظة
محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى
محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى
محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى
محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى
محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي في أسيوط

افتتاح أحدث محطة وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل داخل محطة الاستاد.. تفاصيل

محافظ القاهرة يشهد افتتاح محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير وتوسعة الطرق بحي الضواحى

محافظ بورسعيد : تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة إحلال المركبات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع تسهيل الإجراءات للتوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي

ترشيحاتنا

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

بعد حديثه عن الموت.. والد شاب من مشاهير السوشيال ميديا يعلن وفاته في حادث أليم.. شاهد

الخطيب يدعم الجهاز الفني وفريق الكرة بالأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

رغم التعادل مع فيتا.. لي كلارك مدرب المريخ السوداني الجديد يشيد بالأهلي "خاص"

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

في حادث مصرع 18 شخصا .. النيابة العامة: الطريق خال من الإنارة.. وسيارة النقل اصطدمت بقاطع خرساني

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها