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فن

اليوم .. أنغام تطرح أغنية نفس الشوق

الأحد 07/مارس/2021 - 06:03 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد الفنانة أنغام، لطرح أغنيتها الجديدة  "نفس الشوق" أثناء تواجدها في برنامج "أجمد 7 الساعة 7".

وأعلنت الفنانة أنغام إحياءها حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكي بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس، وذلك عبر حسابها على تويتر. 

و أعربت عن سعادتها بعد تلقيها مكالمة من الفنانة نبيلة عبيد وكتبت من خلال حسابها بموقع تويتر "صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من اجمل ست في الدنيا  نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي".

وأضافت: "مكالمة دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولى .. بحبك". 

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