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تكنولوجيا

ضربة قوية لـ جوجل.. هواوي تطلق خدمة البريد الإلكتروني Petal Mail

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 م
Petal Mail
Petal Mail
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شيماء عبد المنعم
على الرغم من الحظر المفروض على هواوي Huawei، من الولايات المتحدة لمنعها من إنتاج الهواتف الذكية، تبذل عملاقة التقنية الصينية جهودها، لمكافحة العقوبات الأمريكية، وتوفير تجربة برمجية جيدة على أجهزتها، كبديل لخدمات جوجل المحظورة أيضا من التعامل معها وإضافتها إلى هواتفها.

ووفقا لما ذكره موقع "xda-developers"، فأن شركة هواوي تستعد حاليا، لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، كبديل للخدمة العالمية Gmail، حيث تعمل الشركة الصينية على سد الفجوة في نقص تطبيقات جوجل، والتي سعت جاهدة خلال العامين الماضيين منذ قرار الحظر، لتطوير بعض الخدمات من بينها نظاما تشغيليا جديدا بديلا لأندرويد يسمى Harmony OS.


وبما أن هواوي لم يعد بإمكانها استخدام خدمة بريد الإلكتروني الأمريكية الشهيرة، طورت تطبيقا يسمى Petal Mail، كبديلا خاصا بأجهزتها، وخلال الفترة الماضية، أصدرت أيضًا بدائل منافسة لخدمات جوجل، مثل: HMS و HMS Core ومتجر AppGallery ومحرك البحث Petal Search وتطبيق الملاحة Petal Maps.

وفقا لتقرير صادر من "GizChina"، بدأت هواوي بالفعل في اختبار خدمة البريد Petal الخاص بها في الصين، وأصدرت رابطا خاصا (هنا)، يمكن للمستخدمين من خلاله التسجيل في الخدمة معرف البريد الإلكتروني @ petalmail.com، وتدوين الملاحظات حول أداء الخدمة خلال مرحلة الاختبار الأولية.

وتتمتع خدمة البريد الإلكتروني من هواوي Petal Mail،  بواجهة بسيطة للغاية في الوقت الحالي، مع خيارين في القائمة الجانبية، تتضمن البريد الوارد، والبريد المميز بنجمة، والمسودة، والبريد المرسل، والمهملات، والرسائل غير المرغوب فيها.

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