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رياضة

30 دقيقة .. محمد صلاح يهدر فرصة التقدم لـ ليفربول أمام فولهام

الأحد 07/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 30 دقيقة من مباراة فريقي ليفربول وفولهام، والتعادل السلبي مازال قائمًا، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح كان أخطر لاعبي ليفربول في الشوط الأول، وكان قريبًا من هز شباك فولهام، لكن مدافعي الأخير ضيقوا المساحات عليه، واهدر محمد صلاح فرصة التقدم عندما انفرد بالحارس ولكنه الكرة تعثرت بين قدميه وشتتها الدفاع .

أخطر كرات ليفربول جاءت عن طريق جيمس ميلنر في الدقيقة 30، عندما هيأ له ديوجو جوتا الكرة لكن تسديدة ميلنر علت المرمى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع:  نيكو ويليامز - فيليبس -  ريسويليامز - روبرتسون.

خط الوسط: كيتا - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - دييجو جوتا.
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