ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

4 أدوية مؤقتة تعالج فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمد القاضي
أذاعت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا يكشف الأدوية المؤقتة لفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والهند وسنغافورة صروحوا باستخدام الطوارئ لـ"ريمديسيفير"، واعتمد في الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا لعلاج الأعراض الخطيرة، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة في التخلص من العدوي.

وأشار التقرير إلى علاج "ديكساميثاسون"، مصنوع من مركب "الستيرويد"، ورخيص الثمن جدا ومتاح في العالم، وساهم فى إنقاذ واحد من 8 مرضى وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يمنح علاج "توسيليزوماب"، لمن يعانون التهاب المفاصل "الروماتويدي"، وللمرضى الذين كانوا أقل عرضة لأن يوضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع أن علاج "ريجن كوف 2"، هو العلاج الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو علاج قائم على الأجسام المضادة وحيدة النسل، ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاستخدامه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل من ريمديسفير.. دواء لمرضى السرطان يظهر نتائج مبشرة لعلاج كورونا

توسيليزوماب وساريلوماب.. بدون آثار جانبية عقاران جديدان يخفضان وفيات كورونا إلى الربع

علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها

فلسطين تسجل 3 وفيات و804 إصابات جديدة بـ كورونا

لكل الأنواع .. طرق بسيطة لعلاج حب الشباب

سقطت من ارتفاع 50 مترا.. سائق ينقذ طفلة من الموت المحقق.. فيديو

ترشيحاتنا

صلاح أساسيا.. تعديلات بالجملة في تشكيل ليفربول أمام فولهام

حمادة صدقي ليس الأخير.. مدربون محظورون في الأندية بفرمان من الجماهير

في حادث مصرع 18 شخصا .. النيابة العامة: الطريق خال من الإنارة.. وسيارة النقل اصطدمت بقاطع خرساني

هدية الرئيس لأهالي القرى.. أسقف خرسانية للمنازل وحظائر للمواشي ..فيديو

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور