4 أدوية مؤقتة تعالج فيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا يكشف الأدوية المؤقتة لفيروس كورونا.





وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والهند وسنغافورة صروحوا باستخدام الطوارئ لـ"ريمديسيفير"، واعتمد في الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا لعلاج الأعراض الخطيرة، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة في التخلص من العدوي.





وأشار التقرير إلى علاج "ديكساميثاسون"، مصنوع من مركب "الستيرويد"، ورخيص الثمن جدا ومتاح في العالم، وساهم فى إنقاذ واحد من 8 مرضى وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يمنح علاج "توسيليزوماب"، لمن يعانون التهاب المفاصل "الروماتويدي"، وللمرضى الذين كانوا أقل عرضة لأن يوضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وتابع أن علاج "ريجن كوف 2"، هو العلاج الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو علاج قائم على الأجسام المضادة وحيدة النسل، ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاستخدامه.



