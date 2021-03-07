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حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

الأحد 07/مارس/2021 - 05:14 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظة القاهرة استهدفت (حى الأسمرات 1-2-3)، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية. 
  
لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور
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