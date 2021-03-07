هدية الرئيس لأهالي الريف.. توجيه رئاسي جديد في تطوير القرى تعرف عليه ..فيديو

وقال "الهلباوي"، في تصريحات ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، تدقيق البيانات يعنى معرفة كل المعلومات للخطط التنفيذية، لضمان جودة الخدمات، الصحية والتعليمية.





وزف المشرف العام على تطوير الريف، بشرى إلى أهالي الريف بشأن النموذج الهندسي الجديد لتطوير الريف خاصة المنازل، معقبا "المرحلة الأولى من حياة كريمة كان فيه تطوير للمنازل بأسقف من الخشب".



