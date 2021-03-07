ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هدية الرئيس لأهالي الريف.. توجيه رئاسي جديد في تطوير القرى تعرف عليه ..فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 05:31 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
أسامة علي
كشف هشام الهلباوي، المشرف العام على تطوير الريف المصري، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتدقيق في بيانات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف.

وقال "الهلباوي"، في تصريحات ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، تدقيق البيانات يعنى معرفة كل المعلومات للخطط التنفيذية، لضمان جودة الخدمات، الصحية والتعليمية.

وزف المشرف العام على تطوير الريف، بشرى إلى أهالي الريف بشأن النموذج الهندسي الجديد لتطوير الريف خاصة المنازل، معقبا "المرحلة الأولى من حياة كريمة كان فيه تطوير للمنازل بأسقف من الخشب".

وتابع "توجيهات الرئيس السيسى الجديدة للنموذج الهندسى للمنازل، هو أن تكون أسقف المنازل خرسانية بدلا من الخشب، بحيث تستوعب إدوارا أخرى إضافة إلى بناء منازل من 3 طوابق يجاورها حظائر الماشية للتوفير على الفلاحين".

وأوضح هشام الهلباوى المشرف العام على تطوير الريف المصرى، أن النموذج الهندسى الجديد سيطبق فى المرحلة المقبلة من حياة كريمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشرع تطوير القرى: توثيق المنازل عن طريق الفيديو لتحديد الأولى

المشرف على تطوير الريف المصري: المبادرة ستكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه في 3 سنوات.. فيديو

تفاصيل اجتماع الهيئة الهندسية والتنمية المحلية لتطوير الريف بـ 5 محافظات

هشام الهلباوي يكشف كيف يتم اختيار القرى التي سيتم تطويرها .. فيديو

التنمية المحلية: 53% من سكان مصر يعيشون في الريف.. فيديو

تطوير الريف.. التنمية المحلية: الشغل على مستوى قرى صغيرة يكون أكثر تكلفة.. فيديو

ترشيحاتنا

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

شاهد.. الراقصة جوهرة فى إطلالة جذابة من داخل سيارتها

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

اتحاد الكرة : نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى برج العرب

تصرفاتها غريبة.. خادم الملكة إليزابيث يفشي أسرارا عن الأميرة ديانا

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

Advertisements

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

تعرف على العالمِ العربي مؤسس فكرة محركات السيارات

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022