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مرأة

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

الأحد 07/مارس/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة روبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة. 

وظهرت الفنانة روبى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة. 

وظهرت مرتدية فستان باللون الابيض الأنيق قصير فوق الركبة ومكشوف الصدر وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة. 
فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها
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فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها