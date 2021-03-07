فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

وظهرت الفنانة روبى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة.





وظهرت مرتدية فستان باللون الابيض الأنيق قصير فوق الركبة ومكشوف الصدر وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.