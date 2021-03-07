الليلة.. إذاعة حوار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري

أعلنت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، موعد إذاعة لقاءها الخاص مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل اليوم.

ونشرت وينفري عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة التقطت في كواليس تسجيل اللقاء جمعتها بالثنائي الملكي السابق.

نشرت وسائل الإعلام فيديو دعائي التقط من الحلقة، وسبب حالة من الجدل والغضب والتصريحات المتضاربة على مدار الأسبوع الماضي.

وأعلن عدد كبير من الممثلين دعمهم ومساندتهم لميجان ماركل وأسرتها ضد قيود العائلة الملكية البريطانية، وما تردد عن تعرضها للتنمر والإيذاء من قبل كيت ميدلتون وبعض أفراد الأسرة وطاقم العاملين.

يقيم الأمير هاري مع زوجته الحامل، وابنه أرتشي في أمريكا منذ عدة أشهر بعد إعلانهما التخلي عن المهام الملكية والانفصال عن الأسرة.