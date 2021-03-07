الأردن.. اجتماع عاجل للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد

أفادت وسائل إعلام أردنية، منذ قليل، بأن الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، عقدت جلسة طارئة في أعقاب التعديل الوزاري الذي شمله أمر ملكي أصدره العاهل، عبد الله الثاني.





ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن الخصاونة قوله: "الحكومة حريصة التعامل والاشتباك مع جميع وسائل الإعلام وبناء علاقات ثقة معها وتدرك أنها تتعامل مع فضاء جديد يتمثل بمنصات التواصل الاجتماعي والتأثير الذي تحدثه والذي ليس بالضرورة أن يكون موضوعيا في جميع الأحيان".





وشمل الأمر الملكي، تعيين مازن الفراية وزيرا للداخلية، وصخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام بدلا من علي العايد الذي أصبح وزيرا للثقافة.





كما عيّن وجيه عزايزة وزيرا للنقل، ومحمد النجار وزيرا للمياه والري، وخالد الحنيفات وزيرا للإدارة المحلية، وأحمد زيادات وزيرا للعدل.





وألحقت حقيبة وزارة التربية والتعليم -التي كان يشغلها تيسير النعيمي الخارج من التشكيلة الحكومية الجديدة- بوزير التعليم العالي محمد أبو قديس.





وشمل التعديل خروج كل من: نائب الرئيس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، وزير الزراعة محمد داودية، وزير المياه معتصم سعيدان، وزيرة تطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة.



