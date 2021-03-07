20 ألف زلزال تضرب أيسلندا خلال أسبوع

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية تعرضت لحوالي 20 ألف زلزال خلال الأسبوع الماضي.









ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي قوله إن سلسلة الزلازل بدأت في 24 فبراير عندما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة بالقرب من شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا - على بعد حوالي 32 كيلومترًا من العاصمة ريكيافيك.









وكانت الغالبية العظمى من آلاف الزلازل التي أعقبت زلزال 24 فبراير طفيفة، حيث تم تسجيل زلزالين فقط فوق 5.0 درجات، ومع ذلك شعر سكان ريكيافيك بالهزات يومًا بعد يوم.







