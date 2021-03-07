أحمد موسى: هاخد لقاح كورونا أول ما يجي دوري وهقولكم

أكد الإعلامي أحمد موسي، إنه سيأخذ لقاح كورونا سينو فارم، قائلا: "أول ما يجي دوري وأخده هقولكم ده مش عيب".





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" لقاح كورونا لا يمنع العدوي ولكنه يقلل فرص تدهور الحالة الصحية، متابعا:" سألنا كل الاطباء حول العالم وجميعهم اكدوا انه لا يوجد لقاح يعطي مناعة بنسبة 100%".





واضاف موسي:" من الوراد ان اللي خد لقاح يصاب بكورونا ده أمر عادي ولكن لن تكون حالته الصحية كمن لم يأخذ اللقاح".





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا، ولتسجيل طلب اللقاح أو متابعة الطلب من هنا .





أعلنت وزارة الصحة ، إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين فى مصر من الحصول على اللقاح.



