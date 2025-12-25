في ندوة موقع صدى البلد.. محسن محي الدين يقدّم نصيحة للجمهور بمناسبة شهر رمضان| فيديو

قدّم محسن محيي الدين نصيحة مهمة للجمهور خلال ندوة موقع صدى البلد، تحدث فيها عن فضل شهر رمضان وأهميته في حياة المسلمين.



وأكد محسن محي الدين أن شهر رمضان يُعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصيام والعبادة، مشيرًا إلى أن هذا الشهر الكريم يحمل روحانية خاصة تساعد الإنسان على مراجعة نفسه وتقوية علاقته بالله.



كما وجّه نصيحة للجمهور بعدم التكلّف أو التصنّع خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أن العبادة الصادقة تنبع من القلب، وأن البساطة والإخلاص هما أساس التقرب إلى الله.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن شهر رمضان من أجمل شهور السنة، لما يحمله من معانٍ سامية وقيم إنسانية وروحانية تجمع الناس على الخير والمحبة.



