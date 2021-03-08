دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم.. 5 آيات قرآنية تحميك من كيدهم وشرورهم

- أعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز عز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوة كل ضعيف، وعون كل فقير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل هارب، ومأوى كل خائف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غياث كل ملهوف، ورجاء كل مضطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وجميع نعم إلهي وسيدي ومولاي عندي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله أمتنع بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله.









- بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لايضر مع اسمه سمّ ولا داء، بسم الله وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، الله الله ربي حقًا، لا أشرك به شيئًا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعز وأجل مما أخاف وأحذر، عزّ جارك وجلّ ثناؤك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك.









- لا حول ولا قوة إلا بالله أكف بها عدوان من اعتدى عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أضعف بها كيد من كادني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أزيل بها مكر من مكرني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أبطل بها سعي من سعى عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أذل بها جميع من تعزز عليّ من جميع خلق الله.

- لا حول ولا قوة إلا بالله أوهن بها من أوهنني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أقصم بها ظالمي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أقدر بها على ذوي القدرة عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أستدفع بها شر من أرادني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بعزة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استجارة بقدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أستعين بها على محياي ومماتي وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراته.







