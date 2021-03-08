دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم.. 5 آيات قرآنية تحميك من كيدهم وشرورهم

دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ، يعد من الوصايا النبوية، التي ثرت بها كتب السُنة الشريفة، كما أن دعاء قبل النوم من الأدعية التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، حيث إن دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم يجعلك في مأمن من الجن والشياطين، والحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد الإنسان دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ويلتزم بالسنة النبوية الشريفة فإنه يكون في معية الله سبحانه وتعالى وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه، وتحسن خاتمته كما أن دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم يحفظ النائم من همزات الشياطين، وتستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن الحرص على دعاء حرق الشياطين قبل النوم يبطل السحر والحسد.
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دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم، فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن هناك خمس آيات قرآنية فضلها كبير ويغفل عنها الناس ، فيما أنها تزيل الهم والغم، و هذه الآيات القرآنية الخمس هي: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، و«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ»، و«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، و«وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»، و«وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ، وجاء أن فضل هذه الآيات الخمس عظيم، فكل آية منها لها فضل خاص ، فمنها ما يكشف الله سبحانه وتعالى به الضر، ومنها ما يزيل الغم والهم، وينجيك، ومنها ما يؤمن روعتك ويخلصك من كل مخاوفك، كما أن بها يحبط كيد الشياطين سواء كانوا من الإنس والجن، وكذلك تحفظ لك النعم من الزوال، لما ورد قَالَ جَعْفَر الصَّادِق رَضِي الله عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيَ بالضُّرِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ بُلِي بالغَمِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَـاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِينَ».
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم : وَعَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ شَيْئا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ كُويِدَ فِي أَمرٍ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَوَقَـاهُ اللَّهُ سَيِّـآتِ مَا مَكَرُوا»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أنعم الله عَلَيْهِ نعْمَة خَافَ زَوَالهَا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».
أدعية الحرز من الشيطان
-اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل سلطان شديد، ومن كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.