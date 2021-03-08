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ديني

دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم.. 5 آيات قرآنية تحميك من كيدهم وشرورهم

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:00 ص
دعاء للحفظ من شياطين
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم.. 5 آيات قرآنية
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أمل فوزي
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ، يعد من الوصايا النبوية، التي ثرت بها كتب السُنة الشريفة، كما أن دعاء قبل النوم من الأدعية التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، حيث إن دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم يجعلك في مأمن من الجن والشياطين، والحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد الإنسان دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ويلتزم بالسنة النبوية الشريفة فإنه يكون في معية الله سبحانه وتعالى وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه، وتحسن خاتمته كما أن دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم يحفظ النائم من همزات الشياطين، وتستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن الحرص على دعاء حرق الشياطين قبل النوم يبطل السحر والحسد.


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دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن
دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم، فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن هناك خمس آيات قرآنية فضلها كبير ويغفل عنها الناس ، فيما أنها تزيل الهم والغم، و هذه الآيات القرآنية الخمس هي: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، و«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ»، و«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، و«وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»، و«وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».


دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم ، وجاء أن فضل هذه الآيات الخمس عظيم، فكل آية منها لها فضل خاص ، فمنها ما يكشف الله سبحانه وتعالى به الضر، ومنها ما يزيل الغم والهم، وينجيك، ومنها ما يؤمن روعتك ويخلصك من كل مخاوفك، كما أن بها يحبط كيد الشياطين سواء كانوا من الإنس والجن، وكذلك تحفظ لك النعم من الزوال، لما ورد قَالَ جَعْفَر الصَّادِق رَضِي الله عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ بُلِيَ بالضُّرِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «رب إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ بُلِي بالغَمِّ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَـانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَـاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُـنْجِى الْمُؤْمِنِينَ».


دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن قبل النوم : وَعَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ شَيْئا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ كُويِدَ فِي أَمرٍ كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» وَالله تَعَالَى يَقُول: «فَوَقَـاهُ اللَّهُ سَيِّـآتِ مَا مَكَرُوا»، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أنعم الله عَلَيْهِ نعْمَة خَافَ زَوَالهَا كَيْفَ يَذْهَل -يغفل- عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه».


أدعية الحرز من الشيطان
-اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل سلطان شديد، ومن كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
- بسم الله الرحمن الرحيم عن يميني، بسم الله الرحمن الرحيم عن شمالي، بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي، بسم الله الرحمن الرحيم من خلفي، بسم الله الرحمن الرحيم من فوقي، بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبي، بسم الله الرحمن الرحيم قابض على ناصيتي.


- أعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز عز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوة كل ضعيف، وعون كل فقير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل هارب، ومأوى كل خائف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غياث كل ملهوف، ورجاء كل مضطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وجميع نعم إلهي وسيدي ومولاي عندي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله أمتنع بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله.


- بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لايضر مع اسمه سمّ ولا داء، بسم الله وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، الله الله ربي حقًا، لا أشرك به شيئًا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعز وأجل مما أخاف وأحذر، عزّ جارك وجلّ ثناؤك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك. 


- لا حول ولا قوة إلا بالله أكف بها عدوان من اعتدى عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أضعف بها كيد من كادني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أزيل بها مكر من مكرني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أبطل بها سعي من سعى عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أذل بها جميع من تعزز عليّ من جميع خلق الله.
- لا حول ولا قوة إلا بالله أوهن بها من أوهنني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أقصم بها ظالمي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أقدر بها على ذوي القدرة عليّ من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أستدفع بها شر من أرادني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بعزة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله استجارة بقدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله أستعين بها على محياي ومماتي وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراته.


أوقات انتشار الشياطين
أوقات انتشار الشياطين ، فيما ورد عن جابر قال "قال النبى صلى الله عليه وسلم "إذا استجنح الليلُ أو كان جُنح الليل فكفوا صبيانَكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلّوهم، وأغلق بابَك واذكر اسمَ الله، وأطفئ مصباحَك واذكر اسمَ الله، وأوكِ سقائَك واذكر اسمَ الله، وخمِّر إنائَك واذكر اسمَ الله ولو تعرض عليه شيئًا" رواه البخاري، ويرشدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث الشريف إلى ما ينبغى علينا فعله قبل النوم من عدم ترك الأولاد الصغار خارج المنزل حتى لا تؤذيهم الشياطين ومن تغطية الأوانى وغلق المصابيح مع ذكر الله تعالى مع كل هذه الأشياء حتى يشملنا الله تعالى بحفظه ورعايته.


ومعنى الحديث: أى إذا أقبل ظلام الليل أو طائفة منه حين تغيب الشمس أمسكوا أولادكم الصغار وأدخلوهم البيوت وامنعوهم من الانتشار فى ذلك الوقت لأن الشياطين تنتشر فى هذا الوقت، حيث إن حركتهم فى الليل أمكن منها لهم فى النهار لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية وعند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذا خيف على الصبيان من إيذائهم فإذا مضت ساعة من الليل اتركوهم فلو خرجوا فلا حرج ولا مضرة عليهم، وقوله: "وأغلق بابَك واذكر اسمَ الله، وأطفئ مصباحَك واذكر اسمَ الله"، أي أغلق بابك واذكر اسم الله عليه ولا تتركه مفتوحًا إذا أردت النوم وأطفئ مصباحك عند النوم خوفًا من الفويسقة أن تجر الفتيلة وتحرق البيت فإن هذا الخطاب المراد به كل أحد فهو عام بحسب المعنى.


وقوله: "وأوكِ سقائَك واذكر اسمَ الله، وخمِّر إنائَك واذكر اسمَ الله"، والوكاء هو حبل يشد به فم القربة، والسقاء يكون للبن والماء، والمعنى أي اربط وشد على فم القربة واذكر اسم الله تعالى عليها وغطى إناءك صيانة من الشيطان لأنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يؤذى صبيا ثم اذكر اسم الله تعالى عليه.

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