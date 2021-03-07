أخطاء شائعة في المكياج تجعلنا نبدو أكبر سنا

يمكن أن يعزز المكياج ثقتنا بأنفسنا لكن فى المقابل هناك أخطاء فى المكياج أكثر شيوعًا يمكن أن تضيف سنوات إلى مظهرك يقدمها موقع برايت سايد





1. وضع الكثير من الكونسيلر

2. الإفراط في استخدام الماسكارا على الرموش السفلية

يمكن أن يؤدي استخدام الماسكارا لإضفاء لمسة من الرموش السفلية وإبراز حواف العينين إلى إضفاء مزيد من التعبيرات على نظراتك. من ناحية أخرى ، فإن وضع الكثير من الماسكارا على رموشك سيحول انتباه الجميع إلى التجاعيد حول عينيك.





3. اختيار لون أحمر الشفاه الخاطئ





إذا كانت شفتيك ضيقة بشكل طبيعي ، فعليك تجنب استخدام أحمر الشفاه الداكن. من المرجح أن تجعل الألوان الداكنة شفتيك تبدو أنحف



4. إهمال استخدام الكونسلر