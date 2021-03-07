أخطاء شائعة في المكياج تجعلنا نبدو أكبر سنا

يمكن أن يعزز المكياج ثقتنا بأنفسنا لكن فى المقابل هناك أخطاء فى المكياج أكثر شيوعًا يمكن أن تضيف سنوات إلى مظهرك يقدمها موقع برايت سايد
يرتكب الكثير منا خطأ وضع الكثير من الكونسيلر. إذا اخترت لونًا خاطئًا ووضعت طبقة سميكة جدًا ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إبراز التجاعيد وجعل وجهك يبدو قديمًا. لتجنب ذلك ، ينصح كبار خبراء المكياج بالابتعاد عن كريم الأساس السميك. بدلًا من ذلك ، اختر السوائل التي تحتوي على جزيئات مضيئة - ستجعل بشرتك تبدو صحية وطبيعية دون إثقالها.
2. الإفراط في استخدام الماسكارا على الرموش السفلية
يمكن أن يؤدي استخدام الماسكارا لإضفاء لمسة من الرموش السفلية وإبراز حواف العينين إلى إضفاء مزيد من التعبيرات على نظراتك. من ناحية أخرى ، فإن وضع الكثير من الماسكارا على رموشك سيحول انتباه الجميع إلى التجاعيد حول عينيك.
3. اختيار لون أحمر الشفاه الخاطئ
إذا كانت شفتيك ضيقة بشكل طبيعي ، فعليك تجنب استخدام أحمر الشفاه الداكن. من المرجح أن تجعل الألوان الداكنة شفتيك تبدو أنحف
4. إهمال استخدام الكونسلر
تمثل الهالات السوداء تحت العين مشكلة لكثير من الناس. مع تقدمنا في السن ، تصبح هذه العيوب أكثر وضوحًا. استخدام خافي العيوب لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. من ناحية أخرى ، فإن تطبيق بعض الكونسلر سوف يصنع المعجزات! حاولي أن تضعيه على المناطق المظلمة فقط وانشريها بشكل رقيق قدر الإمكان حتى لا يظهر العيوب وتجاعيد العين