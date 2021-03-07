السعودية تطلق برنامج " الفحص المهني " لضمان كفاءة العمالة المتخصصة

اكد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب المهني أطلقت برنامج " الفحص المهني" والذي ستتم من خلاله عمر إختبارات عملية ونظرية للمهن الحرفية أبتداءً من الإثنين الموافق 8 مارس 2021.





واوضح ان ذلك ياتي لرفع مستوى الخدمات المهنية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة والإرتقاء بجودة العمالة بالسعودية وان ذلك سيسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية إحتياجات سوق العمل السعودي ، وان ذلك سيتم لأكثر من ألف مهنة حرفية متخصصة تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي





وأوضح حنفي أنه سيتم فحص العمالة المهنية المقيمة بالمملكة العربية السعودية عن طريق مراكز فحص محلية معتمدة وأيضا سيتم فحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم المملكة بالتعاون مع مراكز دولية متخصصة ،





وأختتم نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن برنامج " الفحص المهني " سوف يكون إلزاميًا إبتداء من شهر يوليو 2021 بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ،





جدير بالذكر ان ياتي ذلك تمهيدًا لتطبيق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية " او مايسمى إلغاء نظام الكفيل الذي سيبدأ العمل به أبتداء من يوم 14 مارس 2021 .