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موسكو تطلب إدراج لقاح «سبوتنيكV» بقائمة الصحة العالمية.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 م
لقاح سبوتنيكV
لقاح سبوتنيكV
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ندى عبد العزيز
طالب وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو خلال مكالمة عبر الفيديو مع رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدان جيبريسوس إدراج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل الصحة العالمية للاستخدام الطارئ،وفقًا لتقرير روسيا اليوم.

وقال "موراشكو" خلال المباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن اللقاح يشكل أجساما مضادة ومناعة ضد كوفيد وليس له آثار جانبية خطيرة وأصبح اللقاح الأساسي فى العديد من الدول و أكثر اللقاحات مبيعًا في العالم".

وأشاد  أنتوني فانتشى كبير خبراء الامراض المعدية بالولايات المتحدة  بفاعلية "سبوتنيك V"، مضيفًا أن اللقاح الصينى لا تتوفر معلومات كافية عن مدى فاعليته، فيوجد لديهم ٣ لقاحات مختلفة ولم اتابع فاعليتها لكن المعلومات حول اللقاح الروسى تبدو جيدة" .

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة سلطات جمهورية مقدونيا الشمالية على استخدامه.
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