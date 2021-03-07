بشرى سارة.. إنشاء 4 منشآت خدمية في كل قرية لتقديم كافة الخدمات.. فيديو

قال الدكتور هشام الهلباوي، المشرف على المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، إن هناك متابعة رئاسية مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





وأضاف "الهلباوي"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتدقيق في بيانات مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى الريف يعني معرفة كل المعلومات للخطط التنفيذية، لضمان جودة الخدمات، الصحية والتعليمية.





وأشار المشرف على المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، إلي أن الدولة المصرية تتجه لمرحلة جديدة من العمل والتنمية، والذي يتمثل في عمل جميع الوزارات المصرية في اتجاه واحد وهو الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كافة المحافظات.





وأوضح أن الـ51 مركزا الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى من تطوير الريف هي الأكثر احتياجا للتطوير، بتكلفة 160 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي لحصر كافة المشروعات داخل القري بمختلف المحافظات، ورصد احتياجات كل قرية، مردفا أن مبادرة تطوير قري الريف المصري لا تكمن في توصيل الخدمات فقط، ولكنها تضم أيضا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها من الخدمات.





وأردف أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر كافة أراضي الفضاء الموجودة داخل القرى، كذلك المباني والمنشآت الخدمية داخل القري، وهناك جزء كبير من المباني غير مستغل ولا يصلح لتقديم الخدمات، موضحا أن توجيه الرئيس السيسي في هذا الشأن يكمن في كيفيه تقديم الخدمة بأقصى استفادة مع الاستفادة من المباني والأراضي باستخدامات أخري.





واختتم أنه سوف يتم عمل 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.